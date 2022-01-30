Через місяць відомство вирішило розробити нову редакцію наказу, адже багато українців розкритикували документ про військовий облік для жінок.

Українки у віці від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік, якщо їх професії і спеціальності знаходяться в списку Міністерства оборони. Документ отримав багато критики і обурень не тільки серед жінок, а й чоловіків. Тому через місяць розробили нову редакцію наказу.

Про це заявляє Олексій Резніков, пише РБК-Україна.

Перше, що потрібно знати - в новому наказі буде скорочено перелік професій, представниці яких, повинні стати на облік. Замість 35 тепер буде 14 спеціальностей. Так, ставитимуть на обов'язковий облік жінок, які працюють у сферах: медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

Крім того, штрафів за ухилення не буде, адже це не передбачається законом. Штрафувати можуть лише військовозобов'язаних, а ними можна стати після постановки на військовий облік.

Також розглядається введення добровільної постановки на облік для жінок усіх спеціальностей, крім медичних працівників та студентів медзакладів.

Нагадаємо, про обов'язковий військовий облік для жінок: у Міноборони оголосили про кардинальні зміни.

Як повідомляла Politeka, в Міноборони змінили гучний наказ про військовий облік для жінок.

Також Politeka писала, що на військовий облік встали вже сотні жінок: в Міноборони зробили важливе роз'яснення, що буде далі.