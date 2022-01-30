Українки у віці від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік, якщо їх професії і спеціальності знаходяться в списку Міністерства оборони. Документ отримав багато критики і обурень не тільки серед жінок, а й чоловіків. Тому через місяць розробили нову редакцію наказу.
Про це заявляє Олексій Резніков, пише РБК-Україна.
Перше, що потрібно знати - в новому наказі буде скорочено перелік професій, представниці яких, повинні стати на облік. Замість 35 тепер буде 14 спеціальностей. Так, ставитимуть на обов'язковий облік жінок, які працюють у сферах: медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.
Крім того, штрафів за ухилення не буде, адже це не передбачається законом. Штрафувати можуть лише військовозобов'язаних, а ними можна стати після постановки на військовий облік.
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Також розглядається введення добровільної постановки на облік для жінок усіх спеціальностей, крім медичних працівників та студентів медзакладів.
Нагадаємо, про обов'язковий військовий облік для жінок: у Міноборони оголосили про кардинальні зміни.
Як повідомляла Politeka, в Міноборони змінили гучний наказ про військовий облік для жінок.
Також Politeka писала, що на військовий облік встали вже сотні жінок: в Міноборони зробили важливе роз'яснення, що буде далі.