У Київській області, більш ніж 7 днів, все ще шукають зниклу дівчину

Те, що під Києвом зникла 24-річна українка, прописана в селі Тарасівка, територіально розташованому у Фастівському районі Київщини, пишуть в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Як стало відомо, ще в четвер, 3-го лютого, Яна Кокот просто поїхала на роботу, але додому так й не повернулася, тобто просто пропала.

Прикмети дівчини, на які варто звернути увагу:

  • зріст - 1,78 метра;
  • вага - від 45 до 50 кілограмів;
  • довге волосся, практично до плечей;
  • блакитні очі;
  • на руки нанесені татуювання.

Зникла дівчина. Фото: t.me/kyivoperativ

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Зникла дівчина. Фото: t.me/kyivoperativ

Зникла дівчина. Фото: t.me/kyivoperativ

Також, важливі відомості про одяг, одягнений на зниклій дівчині й аксесуарах:

  • біла куртка-пуховик;
  • рюкзак темних відтінків.

Крім усього вищеописаного, слід врахувати, що, мабуть, дівчину краще шукати в столиці України: геолокація показала - останній раз смартфон був включений на вулиці Юліуса Фучика.

Зникла дівчина. Фото: t.me/kyivoperativ

У тому випадку, якщо ви маєте інформацію про місцеперебування зниклої дівчини, будь ласка, зверніться до відділу Національної поліції.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що фільмування купання в крижаній воді закінчилася трагедією.

Також раніше ми інформували про те, що киянин спробував підмінити дорогий смартфон у поштовому відділенні, але щось пішло не так, і зловмисник втік.

А до цього наш портал повідомляли про те, що поліціянти прийшли перевірити дотримання карантинних обмежень в заклад громадського харчування, і, в підсумку, побили власника.