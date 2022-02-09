У Київській області, більш ніж 7 днів, все ще шукають зниклу дівчину
Те, що під Києвом зникла 24-річна українка, прописана в селі Тарасівка, територіально розташованому у Фастівському районі Київщини, пишуть в Telegram-каналі "
Як стало відомо, ще в четвер, 3-го лютого, Яна Кокот просто поїхала на роботу, але додому так й не повернулася, тобто просто пропала.
Прикмети дівчини, на які варто звернути увагу:
- зріст - 1,78 метра;
- вага - від 45 до 50 кілограмів;
- довге волосся, практично до плечей;
- блакитні очі;
- на руки нанесені татуювання.
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Також, важливі відомості про одяг, одягнений на зниклій дівчині й аксесуарах:
- біла куртка-пуховик;
- рюкзак темних відтінків.
Крім усього вищеописаного, слід врахувати, що, мабуть, дівчину краще шукати в столиці України: геолокація показала - останній раз смартфон був включений на вулиці Юліуса Фучика.
У тому випадку, якщо ви маєте інформацію про місцеперебування зниклої дівчини, будь ласка, зверніться до відділу Національної поліції.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що фільмування купання в крижаній воді закінчилася трагедією.
Також раніше ми інформували про те, що киянин спробував підмінити дорогий смартфон у поштовому відділенні, але щось пішло не так, і зловмисник втік.
А до цього наш портал повідомляли про те, що поліціянти прийшли перевірити дотримання карантинних обмежень в заклад громадського харчування, і, в підсумку, побили власника.