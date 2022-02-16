Попередженням про зміну гідрологічної ситуації поділилися у своєму Телеграм-каналі рятувальники ДСНС.
Очікується, що в четвер, 17 лютого, в Україні збережеться тенденція до потепління. Так, температура вдень в середньому по країні досягне + 4 ... +9 градусів. Вночі збережуться більш низькі температури - від -1 до +4 градусів.
Найтепліше буде на півдні країни, де вдень повітря прогріється до +10...+13 градусів.
У більшості областей України, за винятком Запорізької, Миколаївської та Херсонської, а також окупованого Криму, в четвер пройдуть дощі. Причому на заході, півночі і в центрі опади будуть досить рясними.
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Через дощі та відлигу у західних областях може скластися небезпечна ситуація, попереджають У ДСНС. Так, на річках басейнів Прута і Сірета очікується підвищення рівня води на 0,2-0,7 м, а також льодохід. При цьому наголошується, що негативних наслідків не очікується.
Крім того, підвищення рівня води очікується і в річках на Закарпатті. У нижній течії Боржави рівень води може підвищитися на 2 м, через що річка вийде з берегів. У зв'язку з цим вводиться і рівень небезпеки – жовтий.
Нагадаємо, у Дніпрі дітей помітили на льоду, що тане, незважаючи на попередження.
Як повідомляла Politeka, дощі з мокрим снігом і сонце розділять Україну.
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