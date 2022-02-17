Найближчим часом очікується ціла низка небезпечних погодних явищ, тому варто бути дуже обережними.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вдень у четвер, 17 лютого температура повітря прогріється до +9, а в південній частині +14 градусів. Температура вночі 0... + 5 градусів, вдень + 4... + 9, у південній частині +10... + 14 градусів тепла.

Синоптики попереджають, що лютого вночі в західній частині, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (і рівень небезпеки, жовтий).

На Київщині та у столиці вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Вночі та вранці 17 лютого очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). У ДСНС попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Також 17 лютого, у зв'язку з опадами і відлигою, у високогір'ї Закарпатської області, в горах Львівської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), в горах Івано-Франківської області – висока сніголавинна небезпека (4 рівень).

Крім того, 17-19 лютого на річках карпатського регіону, у зв'язку з відлигою та опадами очікуються підвищення рівнів води над рівнями на 8 годину 16 лютого, на гірських ділянках річок відбуватиметься подальше руйнування льодового покриву, льодохід: на річках басейнів Пруту та Сірету (Івано-Франківська, Чернівецька обл.); На річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.); На річках Закарпатськоі області.

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