До "Міжнародного жіночого дня", в Україні істотно зросте вартість троянд

Про те, що в нашій країні, з приходом 8-го березня, експерти обіцяють рекордне зростання цін на троянди, заздалегідь посилаючись на безліч несприятливих факторів, інформує видання " Gazeta.UA ".

Зокрема, основними причинами, які викличуть зростання цін на вищевказані компоненти популярних букетів, є збільшення вартості основних енергоресурсів, проблеми з морською логістикою, що викликало перехід на дорогі авіаційні перевезення. Всі ці фактори просто тягнуть вгору ціни на імпортовані троянди, включаючи й ще один момент - попит на ці квіти в поточному році набагато вище, ніж в минулому.

Крім того, як вважає глава логістичної компанії "G.R.Agro", Геннадій Опришко, на зростанні цін серйозно відіб'ється введене в минулий літній сезон, спеціальне мито у 56 відсотків, яке напряму стосується імпорту зрізаних різновидів троянд.

Таким чином, "завдяки" ще одному побору, в 56 відсотків, плюс зростання цін на" блакитне паливо", на виході виходять троянди за такою вартістю, яку українці ще не бачили раніше.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що підвищення ренти й падіння обсягів власного видобутку "блакитного палива", тільки посилить залежність України від РФ.

Також раніше ми інформували про те, що ескалація конфлікту на Донбасі, призвела до падіння курсу російського рубля.

А до цього наш портал повідомляли про те, що машинобудівна компанія з України, успішно зайшла на внутрішній ринок Індії.