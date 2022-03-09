Як і багато відомих представників опозиційного руху в країні-агресорі, письменник в розгубленості, адже велика кількість населення РФ вірять пропаганді.

Популярний письменник з РФ Борис Акунін порівняв Росію з островом, на якому лютує епідемія, що вражає мозок і зір громадян. Про це він написав у його пості в Телеграм-каналі.

"Росія стрімко перетворюється на острів... На острові лютує епідемія. Вона вражає мозок, і у хворих порушується зір. Біле бачиться їм чорним, чорне – білим, а на лобі у них утворюється висип у вигляді літери Z", - написав Акунін.

Він додав, що за інакомислення вистежують в цій країні, ці люди в ще більшій небезпеці, що робити – поки незрозуміло. Але лікувати перших і рятувати других необхідно.

Нагадаємо, Акунін закликав солдатів не виконувати наказ Путіна.

Як повідомляла Politeka, Акунін назвав головну ганьбу Росії.

Також Politeka писала, Акунін заявив, що Крим повернеться в Україну лише в одному випадку.