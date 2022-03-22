Російські окупанти здійснюють нові звірства в Україні, тим часом в ЄС готують заходи щодо стримування агресора.

ЄС зважився на важливий крок, щоб протистояти Путіну

Європейський союз вперше у своїй історії схвалив оборонну стратегію. Програма називається "стратегічний компас".

"Стратегічний компас" дає Євросоюзу амбітний план дій щодо зміцнення політики безпеки та оборони ЄС до 2030 року, повідомляється на сайті Європейської ради.

Серед іншого програма передбачає створення можливості для швидкого розгортання до 5 тисяч військовослужбовців для різних типів криз; підвищення мобільності військових; розробку Космічної стратегії ЄС для безпеки та оборони; створення політики кіберзахисту ЄС для кращої підготовки до кібератак і реагування на них; розробка інструментів для виявлення та реагування на широкий спектр гібридних загроз; розширення можливостей аналізу розвідувальних даних; посилення співпраці зі стратегічними партнерами, такими як НАТО, ООН та регіональними партнерами та інше.

У Краматорську російські окупанти використали заборонені фосфорні боєприпаси

Про це у Facebook розповів перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

"Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції — то для цивілізованого світу. А орки прийшли "асвабаждать". І "асвабаждать" вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор", — зазначив Білошицький і опублікував відео на підтвердження використання Росією забороненого озброєння.

Росіяни відкрили вогонь по дитячій лікарні в Сєверодонецьку

Російські війська відкрили вогонь по дитячій лікарні в Сєвєродонецьку. Про це у Телеграмі повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У результаті сталося загоряння даху. На щастя, усіх маленьких пацієнтів, їх матерів та персонал вдалося вчасно евакуювати. Не розумію, як може піднятися рука цілити у дітей? Як ці покидьки збираються з цим жити? Нема їм пробачення!», - написав очільник області.

У межах зони відчуження ЧАЕС зафіксовано 7 осередків загоряння

Інформація отримана з супутників Sentinel-2 Європейського космічного агентства. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Ймовірно, загоряння сталося в результаті збройної агресії Росії, а саме попадання снаряда або умисного підпалу. Максимально допустимими загоряннями в межах зони відчуження є пожежі площею 0,05-0,2 кв.км. Але зафіксовані супутниками загоряння по площі перевищують ці показники в десятки разів.

З точки зору рівня радіації, який контролюється автоматизованою системою в 39 пунктах, особливу небезпеку становлять пожежі в радіусі 10 км від ЧАЕС. Точна їх кількість не повідомляється.