Традиційно в нашій країні відбувається переведення годинників двічі на рік.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 р. № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Україна перейшла на зимовий час в жовтні, і, незважаючи на те, що зараз йде війна, яку почала Росія, уряд країни не скасував переведення годинників на літній час: це відбудеться вже в березні. Тому виникає питання, коли потрібно переводити годинник на літній час.

Отже, переведення стрілок на літній час відбудеться о третій годині ночі 27 березня.

Переводити стрілки годинника потрібно вперед. Таким чином, доба буде скорочена на одну годину. Але і в цьому будуть свої плюси: темніти на вулиці буде на годину пізніше, що дозволить насолоджуватися хорошою погодою трохи довше.

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