Подорожчання продуктів у Запоріжжі проявляється через стабільне підвищення вартості товарів першої необхідності, які щодня купують домогосподарства.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується одразу в кількох базових товарних групах від борошна до м’ясних і молочних позицій, які формують щоденний споживчий кошик у місті, передає видання Politeka.

У сегменті бакалії борошно «Хуторок» пшеничне (2 кг) коштує в середньому 70,96 грн. У торгових мережах ціна коливається від 67,92 до 74,00 грн. Порівняно з попереднім місяцем, коли середній показник становив 68,72 грн, зафіксовано поступове зростання більш ніж на 2 грн.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Запоріжжі проявляється через стабільне підвищення вартості товарів першої необхідності, які щодня купують домогосподарства.

У м’ясному сегменті ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) демонструють більш виражену динаміку. Поточна середня ціна становить 832,15 грн, тоді як у травні вона була на рівні 753,78 грн. У мережах вартість коливається від 740,94 до 889,00 грн залежно від магазину.

Молочна категорія також показує зміну цін. Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) у середньому коштує 68,30 грн. У різних торгових точках ціна варіюється від 48,90 до 86,50 грн, тоді як середній рівень місяцем раніше становив 63,95 грн.

Загалом цінова картина вказує на нерівномірну динаміку: частина товарів дорожчає поступово, інша — стрибкоподібно, залежно від постачання, логістики та політики мереж.

Аналітики також відзначають, що зміни формуються під впливом закупівельної вартості, витрат на транспортування та сезонних коливань попиту, які безпосередньо відображаються на роздрібних цінах.

Джерело: Мінфін

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