Традиционно в нашей стране происходит перевод часов дважды в год.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 г. № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Украина перешла на зимнее время в октябре, и, несмотря на то, что сейчас идет война, которую начала россия, правительство страны не отменило перевод часов на летнее время: это произойдет уже в марте. Поэтому возникает вопрос, когда нужно переводить часы на летнее время.

Итак, перевод стрелок на летнее время состоится в три часа ночи 27 марта.

Переводить стрелки часов нужно вперед. Таким образом, сутки будут сокращены на один час. Но и в этом будут свои плюсы: темнеть на улице будет на час позже, что позволит наслаждаться хорошей погодой чуть дольше.

Напомним, Кабмин выдал решение, которое коснется тысяч украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцы получат продукты бесплатно, решение Кабмина: где и что будут раздавать.

Также Politeka писала, что цены на дизель и бензин снизились в Украине: обнародованы новые цифры.