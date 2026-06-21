Дефіцит продуктів у Вінницькій області фіксується на тлі загальноукраїнського скорочення пропозиції меду, що вже впливає на експортні обсяги та формує напружену ситуацію на зовнішніх ринках, повідомляє Politeka.

У галузі повідомляють про тимчасовий розрив між внутрішньою пропозицією та попитом. Через це зменшуються відвантаження за кордон, насамперед у напрямку країн Європейського Союзу, які залишаються головним ринком збуту для українського продукту.

За оцінками представників експортного сектору, скорочення поставок може становити 10–20%. У 2026 році обсяги експорту прогнозуються на рівні 40–45 тис. тонн, тоді як у попередній період вони досягали близько 50 тис. тонн на рік. Таке зниження напряму пов’язують із дефіцитом сировини та сезонними коливаннями виробництва.

Фахівці зазначають, що ситуація має тимчасовий характер і залежить від завершення періоду між сезонами збору. Очікується, що стабілізація може відбутися після надходження нового врожаю, орієнтовно в серпні, коли на ринок почнуть надходити нові обсяги продукції.

Водночас потенціал українського бджільництва залишається високим. Загальний прогноз збору меду в межах країни оцінюється у 60–80 тис. тонн. Остаточні показники залежатимуть від погодних умов, активності бджолосімей та географії медозбору в різних регіонах.

Окремо експерти наголошують на структурі експорту: до 90–95% українського меду постачається саме до ЄС. Це робить ринок чутливим до будь-яких коливань обсягів виробництва, оскільки навіть невеликі зміни пропозиції одразу відображаються на контрактах і цінах.

На цьому фоні Дефіцит продуктів у Вінницькій області розглядається як частина ширшої тенденції, яка впливає не лише на внутрішнє споживання, а й на позиції України як стабільного постачальника на світовому ринку.

Учасники ринку також відзначають зміну поведінки імпортерів. Через нестачу стабільних обсягів частина закордонних покупців переорієнтовується на альтернативних постачальників — зокрема Китай, Індію та Аргентину. Це створює додаткову конкуренцію для українських експортерів.

Водночас аналітики вважають, що новий сезон може суттєво змінити баланс. За сприятливих умов збирання меду очікується стабілізація цінового діапазону та відновлення обсягів продажів. У протилежному випадку ринок може знову зіткнутися з обмеженою пропозицією і зростанням цін.

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