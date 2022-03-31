У мережі показали свіжий трофей українських захисників, який відібрали у рашистів.

Українські захисники відібрали у російських окупантів ЗРК "Тор-М2". Це остання вдосконалена модифікація системи, що поставляється у війська Росії з 2016 року. Кадри з цим трофеєм опублікували в телеграм-канал "Труха Харків+Україна".

Повідомляється, що комплекс "Тор" призначений для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних з'єднань від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, які планують авіабомб, літаків і вертольотів, у тому числі і виконаних за технологією "стелс".

Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і в автоматичному режимі. При цьому система "Тор" сама контролює позначений повітряний простір і самостійно захоплює всі повітряні цілі, не впізнані системою "свій-чужий".

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