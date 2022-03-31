Про це, як передає Politeka.net, заявив радник голови офісу президента Олексій Арестович.
За словами Арестовича, росіяни частково виводять свої війська з боку Броварів, проте в напрямку Бучі та Гостомеля вони нікуди не йдуть і готуються до боїв.
"Частково вони виводять свої угруповання. В основному це ті, які намагалися взяти Київ з боку Броварів. Що стосується угруповання, яке було північно-західному напрямку, там, де Буча і Гостомель, то там немає ознак того, що вони йдуть. Швидше за все, там вони стають до оборони і здаватися не планують. Тобто там будуть бої. Питання, хто буде ініціатором боїв: або ЗСУ підуть вперед, або РФ. Ми бачимо частковий відхід з Чернігівської області", - повідомив Арестович.
В цей же час в Сумській області відбувається ротація військ противника. Візантійські запеклі бої - повтор Курської дуги Другої світової війни.
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Що ж стосується можливої зустрічі Володимира Зеленського і Путіна, то переговорна група проводить підготовку угоди.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські загарбники залишають ЧАЄС.
"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти в зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь», - говориться в повідомленні «Енергоатому».
Крім того, в Енергоатомі відзначили, що підтвердилася і інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які російські військові будували прямо в Рудому лісі – найбільш забрудненому у всій зоні відчуження.
Нагадаємо, під Черніговом окупанти підло розстріляли волонтерів.
Також Politeka.net писала, що ЗСУ звільнили два населені пункти на Чернігівщині.