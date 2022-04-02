Відомий телеведучий Дмитро Комаров оприлюднив відео з щойно звільненої Бучі в Київській області. Відео було опубліковано на офіційній сторінці пізнавальної програми «Світ навиворіт».

Він показав, як рашисти влаштували собі командний пункт прямо під багатоповерхівкою і розповів, що тут замінували все навколо, навіть дитячі майданчики.

«Коли їхали, бачили неймовірну кількість мертвих мирних жителів на дорогах: молоді, літні. Видно, що люди їхали на велосипеді, відбувалася детонація і вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста. Це біль, це сльози», - розповів Комаров.

Дмитро Комаров також додав, що отримуючи гуманнітарку люди плачуть, коли побачили хліб, адже місяць його ніде було не дістати.

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Нагадаємо, знайдено тіло відомого фотожурналіста, який зник під Києвом.

Як повідомляла Politeka, у Києві назвали райони, напхані вибухонебезпечними предметами.

Також Politeka писала про те, що у звільненій Бучі знайшли тіла закатованих окупантами мирних жителів.