Український ведучий і журналіст Дмитро Комаров у передовій групі вирушив у звільнене від російських окупантів місто Буча.

Відомий телеведучий Дмитро Комаров оприлюднив відео з щойно звільненої Бучі в Київській області. Відео було опубліковано на офіційній сторінці пізнавальної програми «Світ навиворіт».

Він показав, як рашисти влаштували собі командний пункт прямо під багатоповерхівкою і розповів, що тут замінували все навколо, навіть дитячі майданчики.

«Коли їхали, бачили неймовірну кількість мертвих мирних жителів на дорогах: молоді, літні. Видно, що люди їхали на велосипеді, відбувалася детонація і вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста. Це біль, це сльози», - розповів Комаров.

Дмитро Комаров також додав, що отримуючи гуманнітарку люди плачуть, коли побачили хліб, адже місяць його ніде було не дістати.

Нагадаємо, знайдено тіло відомого фотожурналіста, який зник під Києвом.

Як повідомляла Politeka, у Києві назвали райони, напхані вибухонебезпечними предметами.

Також Politeka писала про те, що у звільненій Бучі знайшли тіла закатованих окупантами мирних жителів.