"Наші-герої, а ці – скоти!", - так у Чернігівській області місцеві жителі зустріли українських військових, які звільнили захоплені російськими окупантами території.

Місцеві жителі розповіли, що окупанти вели обстріл по їхніх домівках і тижнями змушували сидіти в підвалах разом з маленькими дітьми.

"Це сволоти, яким взагалі немає прощення. Вони стріляли по малолітніх дітей. Ми нікому не повинні були. Ми вільні люди! Ми хотіли жити так, як ми хотіли - ми сюди їх не кликали! Я ходила по селу, зустрічала їх і говорила в обличчя: "ви нікчеми і скоти, яких ховають в траншеї і там ваше місце". Я нікому не бажала смерті, але вони це заслужили", - каже мешканка.

За її словами, вони ламали все, що тільки можна. Навіть плазму взяли і кинули в БТР.

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