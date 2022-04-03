За даними на 3 квітня, 158 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ. Про це повідомляє другого квітня офіс Генерального прокурора на своїй сторінці у Фейсбуці.
Понад 416 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. Поки що офіційне число дітей-жертв російської агресії не змінилося - 158 загиблих. Зросла кількість поранених - їх понад 258.
Найбільше постраждало дітей у Київській-75, Донецькій - 73, Харківській - 56, Чернігівській - 47, Миколаївській - 32, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській – 15 областях.
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 навчальних закладів. 83 з них зруйновані повністю.
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Також ми писали, мешканка Маріуполя, навіть ховаючись від російських бомб в Маріупольській камерній філармонії, виправдовувала дії РФ. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, під час евакуації вона просила загарбників швидше "звільнити" місто – жінка заарештована.
За даними слідства, в березні 2022 року 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями в приміщенні Маріупольської камерної філармонії, з власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів.
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Також повідомлялося, що британська розвідка розповіла про успіхи ЗСУ на Харківщині.
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