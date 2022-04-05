Про ситуацію в Херсонській області повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Область була окупована повністю, але на минулому тижні з боку Кривого Рогу було визволено 11 сіл, які були в окупації.
Також депутат повідомив, що ЗСУ вже на підступах до Херсона.
Українські воїни просуваються до Херсона з боку Миколаєва і вже знаходяться на підступах до міста. Тяжкі бої за Херсон ведуться в радіусі 20 км навколо міста.
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«Сподіваюсь, що незабаром ми зможемо звільнити наший Херсон», - повідомив Сергій Хлань.
Він додав, що окупанти не допускають гуманітарних грузів з Києва і створюють в області гуманітарну катасрофу, людям не вистачає ліків першої необхідності.
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