Область було окуповано повністю, але 11 населених пунктів вже вдалося звільнити.

Про ситуацію в Херсонській області повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Область була окупована повністю, але на минулому тижні з боку Кривого Рогу було визволено 11 сіл, які були в окупації.

Також депутат повідомив, що ЗСУ вже на підступах до Херсона.

Українські воїни просуваються до Херсона з боку Миколаєва і вже знаходяться на підступах до міста. Тяжкі бої за Херсон ведуться в радіусі 20 км навколо міста.

«Сподіваюсь, що незабаром ми зможемо звільнити наший Херсон», - повідомив Сергій Хлань.

Він додав, що окупанти не допускають гуманітарних грузів з Києва і створюють в області гуманітарну катасрофу, людям не вистачає ліків першої необхідності.

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