Про це, як пише Politeka.net повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Рятуйте свої життя!" - закликав Гайдай мешканців.

Сьогодні, 8 квітня "гуманітарних коридорів" як і раніше п'ять – з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Гірничого товариства.

При цьому майже все залізничне сполучення на Луганщині зруйновано.

«У нас залишається можливість пускати поїзд з Новозолотарівки до вокзалів Донбасу. Але і в сусідній області росіяни двічі за останній тиждень цілили по рейках. На щастя, обидва рази вдалося швидко відремонтуватися. Однак, може настати мить, коли не вдасться. А автобусами багато людей за день не вивезеш. Рятуйте свої життя - ми щодня вивозимо людей. Не завжди вдається, як вчора з Попасної та Гірського. Але спробуємо врятувати їх сьогодні - ще і ще. Лисичани, сєвєродончани – збирайте найнеобхідніші речі і евакуюйте. Життя набагато дорожче телевізора або шафи. Не зволікайте - автобуси вас чекають в місцях зборів", - закликав Гайдай місцевих жителів.

Раніше Гайдай повідомив, що ситуація в області вже критична. Ворог готує прорив або між Рубіжним і Попасною, або зі Щастя по дорозі в Сєвєродонецьк.

Обстріли посилилися, а нічні атаки стали постійними.

"Примусово евакуювати ми не можемо. Тому настійно прошу - не затягуйте! Ситуація вже критична!", - пояснював Гайдай, запевнивши, що сили ЗСУ готують оркам «гостинну» зустріч.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра закликав евакуювати з міста жінок, дітей і літніх людей.

Також Politeka.net повідомляла, що російські війська просунулися далі на південь від Ізюма.

Крім того повідомлялося, що в Білорусі проводиться набір "добровольців" для формування нових підрозділів ПВК.