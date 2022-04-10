Зустріч з ЗСУ для багатьох окупантів стала фатальною, тому жінки хочуть повернути додому своїх рідних, які поки живі.

Матері російських окупантів почали «штурмувати» військкомати в рф. Вони хочуть будь-що забрати своїх синів із війни в Україні, не шкодуючи ні грошей, ні зв’язків серед військового керівництва рф, повідомляє СБУ.

Зокрема про це йдеться в перехопленій розмові солдата 36-ої окремої мотострілецької бригади рф з дислокацією у Борзі, що в Забайкальському краї.

Це військове формування «відзначилося» тим, що ще у 2015 році під виглядом «донецьких сепаратистів» воювало проти України. Тож тепер їх кинули під Київ, як досвідчених головорізів. Та ця зустріч з ЗСУ для багатьох із них стала фатальною.

Мати каже своєму синові, що домовилася з командуванням, щоб його повернули на місце дислокації. Радить йому не сподіватися, що їх скоро виведуть: «…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками».

А для переконливості перелічує, у скількох знайомих жінок вже загинули чоловіки.

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