Українці перестали відчувати себе в безпеці з перших же днів вторгнення окупантів, оскільки ті стріляли цілеспрямовано по житлових будинках.тОб цьому Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю кореспонденту британського журналу Vogue.

За словами Олени Зеленської, тисячам жінок довелося народжувати в бомбосховищах, тому що лікарні постійно піддаються обстрілу і обстріл пологового будинку в Маріуполі це довів.

"Тепер, коли одні з міст вже звільнені, ми більше знаємо про те, з чим зіткнулися українські жінки: повна незахищеність, загроза насильства. Має бути проведено міжнародне розслідування цих подій " - ділиться думками Олена Зеленська.

Вона нагадала, що десятки тисяч жінок з дітьми зараз в зруйнованому Маріуполі і доводиться тільки міркувати про те, який кошмар вони зараз проживають. Також перша леді згадала про події в Бучі:

"Світ дізнався про Бучі — але такі ж жахи можна побачити в десятках сіл і містечок області. Люди вбиті на вулиці. Могили біля дитячих майданчиків. Я навіть не можу це описати-це позбавляє мене дару мови. Але дивитися на це важливо".

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Олена Зеленська зазначила, що попри всі попередження до кінця не вірила, що повномасштабна війна можлива.

"Я прокинулася від дивних глухих звуків. Десь між четвертою і п'ятою ранку. Не відразу навіть зрозуміла, що це вибухи... Чоловіка поруч у ліжку не було. Я встала - і побачила його: він був уже одягнений, в костюмі, як зазвичай (це в останній раз він надів костюм і білу сорочку, з тих пір завжди в «воєнці»). "Почалося", - все, що сказав", - поділилася перша леді.

Нагадавши, на Луганщині окупанти потрапили під свою ж хімічну атаку

А ще Politeka повідомляла, що в Генштабі ЗСУ повідомили найближчі плани окупантів

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