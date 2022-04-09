Тепер, коли одні з міст вже звільнені, ми більше знаємо про те, з чим зіткнулися українські жінки.

Українці перестали відчувати себе в безпеці з перших же днів вторгнення окупантів, оскільки ті стріляли цілеспрямовано по житлових будинках.тОб цьому Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю кореспонденту британського журналу Vogue.

За словами Олени Зеленської, тисячам жінок довелося народжувати в бомбосховищах, тому що лікарні постійно піддаються обстрілу і обстріл пологового будинку в Маріуполі це довів.

"Тепер, коли одні з міст вже звільнені, ми більше знаємо про те, з чим зіткнулися українські жінки: повна незахищеність, загроза насильства. Має бути проведено міжнародне розслідування цих подій " - ділиться думками Олена Зеленська.

Вона нагадала, що десятки тисяч жінок з дітьми зараз в зруйнованому Маріуполі і доводиться тільки міркувати про те, який кошмар вони зараз проживають. Також перша леді згадала про події в Бучі:

"Світ дізнався про Бучі — але такі ж жахи можна побачити в десятках сіл і містечок області. Люди вбиті на вулиці. Могили біля дитячих майданчиків. Я навіть не можу це описати-це позбавляє мене дару мови. Але дивитися на це важливо".

Олена Зеленська зазначила, що попри всі попередження до кінця не вірила, що повномасштабна війна можлива.

"Я прокинулася від дивних глухих звуків. Десь між четвертою і п'ятою ранку. Не відразу навіть зрозуміла, що це вибухи... Чоловіка поруч у ліжку не було. Я встала - і побачила його: він був уже одягнений, в костюмі, як зазвичай (це в останній раз він надів костюм і білу сорочку, з тих пір завжди в «воєнці»). "Почалося", - все, що сказав", - поділилася перша леді.

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