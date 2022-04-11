Дії росії - не тільки необхідність в живій силі, є й інша мета, яку вони переслідують.

Російські окупанти намагаються заповнити втрати живої сили. Вони продовжують примусову "мобілізацію" чоловіків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Крім того, він опублікував скріншот з соцмереж, на яких жителі ОРДЛО розповідають про примусову "мобілізацію" і про те, як людей ловлять по вулицях і магазинах. Мобілізованих з ОРДЛО без жодного навчання і жалю відправляють на забій.

Людей в буквальному сенсі збирають по вулицях, садять в транспорт і відвозять в невідомому напрямку. Загарбники з рф таким чином не тільки використовують невмотивованих і недосвідчених людей у війні як живий щит, а й знищують людей на Донбасі.

"Дії Росії - не тільки необхідність в живій силі. В першу чергу, вони це роблять для того, щоб знищити все на території України, особливо людей. Донбас теж. Головна їх мета-знищення. Будь-якими методами", - написав Гончаренко.

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