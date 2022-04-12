Жителі Чернігова, що вижили, розповіли про жахи, які приніс «русский мир» в їх дім. Люди втратили житло, роботу, а деякі найдорожче – сім'ю.

Свідоцтва про злочини російських окупантів опублікував на своєму YouTube-каналі журналіст Юрій Бутусов.

"О 4.10 ранку російський літак скинув на наш будинок п'ять авіабомб. Три потрапило під будинок, а дві на дах. В результаті цього загинула сім'я з п'яти чоловік: жінка, чоловік, дівчинка 13-ти років і двоє близнят по три рочки. П'ять днів лежали під завалами, бо постійні обстріли і рятувальники не могли дістати. Їх привалило плитами - вони з восьмого поверху опинилися на сьомому. Поховали їх тільки 31 березня в загальній могилі", - розповіла жінка.

Також вона повідомила, що російські солдати їздили танками по кладовищу і могилах бійців АТО. Крім того, територія виявилася замінована.

Ще одну сім'ю в результаті бомбардування вибуховою хвилею викинуло з шостого поверху. Чоловік загинув, жінка і дитина перебувають у лікарні.

"Я думаю, що під завалами ще залишилися люди" - розповіла співрозмовниця журналістів.

Інша мешканка Чернігова повідомила, що в результаті цього авіанальоту вона за одну хвилину втратила всю свою сім'ю.

"Тут досі є люди під завалами, не тільки моя сім'я загинула. Трусонуло нас, крики, шум, вогонь. Ми вибралися і тільки потім побачили, що моїх немає. Загинуло п'ятеро людей: зять, сестра і троє дітей - дівчинка і двійнята по три роки», - розповіла нещасна жінка.

Нагадаємо, росіяни готуються до партизанської війни на своїй території.

Також повідомлялося, що українців попередили про нову страшну небезпеку.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти замели сліди на Чернігівщині під час своєї панічної втечі.