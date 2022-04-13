Російські спецслужби готують теракти для нагнітання антиукраїнської істерії в рф та окупованому Криму щоб виправдати проведення мобілізації в зс рф. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що згідно із заявою керівника ГУР Міноборони України, «російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також ракетно-бомбові удари…».

Підтвердженням цьому може бути запровадження «жовтого» рівня терористичної загрози на прикордонних територіях рф та в Криму:

Брянській, Курській та Білгородській областях;

Росошанському, Кантемирівському районах Воронезької області;

Щербинському, Єйському районах Краснодарського краю;

міста Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой та Ленінському районі окупованого Криму.

Зазначаєтся, що таким чином ворог намагатиметься налаштувати росіян проти українців. Крім того, такі плани окупантів підтверджуються фейковими відео із зачитуванням нібито наказу Зеленського про атаки на території рф.

Нагадаємо, що Росія готується до вирішального бою, зтягуючи сили з усього регіону.

Також повідомлялось, що, за словами Арестовича, Путін прийняв "безумне" рішення продовжувати війну в Україні.

Крім того Politeka.net писала, що деякі окупанти вже зізнаються у своїх приватних розмовах, що ніхто з них ніколи не зможе пишатися тим, о вони коїли в Україні.