Харківська область опинилася в центрі активних бойових дій з перших днів російського вторгнення.

За 50 днів війни РФ проти України в регіоні загинули 503 цивільні людини, в тому числі 24 дитини. Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції регіону Сергій Болвінов на своїй сторінці в Фейсбук в четвер, 14 червня.

Тільки за останню добу на Харківщині загинули п’ятеро цивільних.

Зазначимо, за даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, артилерійськими та ракетно-бомбовими ударами російські війська зруйнували майже 2 тисячі будівель у місті. Абсолютна більшість із них — багатоквартирні житлові будинки.

Мер Харкова уточнив, що внаслідок обстрілу пошкодження отримали 1937 об'єктів, частина з них знищена повністю. Зруйновано 75 шкіл та 1671 житловий будинок.

Нагадаємо, коригувальник вогню попався в Харкові, фото: "робив знімки після обстрілів"

Як повідомляла Politeka, під Харковом українські захисники підбили 40 машин окупантів

Також Politeka писала, що парк Горького в Харкові потрапив під обстріл російських окупантів: кадри знищення зняли на відео