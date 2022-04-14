Харківська область опинилася в центрі активних бойових дій з перших днів російського вторгнення.
За 50 днів війни РФ проти України в регіоні загинули 503 цивільні людини, в тому числі 24 дитини. Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції регіону Сергій Болвінов на своїй сторінці в Фейсбук в четвер, 14 червня.
Тільки за останню добу на Харківщині загинули п’ятеро цивільних.
Зазначимо, за даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, артилерійськими та ракетно-бомбовими ударами російські війська зруйнували майже 2 тисячі будівель у місті. Абсолютна більшість із них — багатоквартирні житлові будинки.
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Мер Харкова уточнив, що внаслідок обстрілу пошкодження отримали 1937 об'єктів, частина з них знищена повністю. Зруйновано 75 шкіл та 1671 житловий будинок.
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