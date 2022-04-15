Журналісти "Схеми" і "Радіо Свобода" ідентифікували російського військового і його жінку, чия розмова про знущаннями над українками була перехоплена СБУ.

Як ми писали, російські окупанти з початку війни в Україні почали творити звірства по відношенню до українських мирних жителів. Сотні і тисячі військових злочинів вже побачив весь світ, але як виявилося, дружини росіян навіть раді такому стану речей.

Як з'ясувалося, знущатися над українками, дозволила чоловікові Ольга Биковська. Вона своєму чоловікові Роману знущатиметься над українками за умови, що він не розповідатиме їй про це. "Охороняйся там" - говорила окупанту дружина.

Журналісти отримали номери подружжя від джерел в українських правоохоронних органах. Ці номери були використані для реєстрації в Вконтакте.

Роман Биковський, в минулому строковик Росгвардіі, служив в полку, що брав участь в анексії Криму. Його Жінка живе з дітьми у Феодосії.

Ми писали, Пошти шести країн вже припинили сполучення з рф і Білоруссю на підтримку України, яка припинила співпрацю з ними ще в перші дні війни. Про це повідомила прес-служба Укрпошти.

Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії у відповідь на заклики Укрпошти вже подали відповідні документи у Всесвітній Поштовий союз про припинення доставки відправлень в Росію і Білорусію.

Ми писали, Європі пора відправити Москву на дно: Подоляк закликав ЄС до рішучих дій.

Як повідомляла Politeka, У рф істерика: міжнародні перевізники відмовляються мати справу з російськими товарами.

Також Politeka писала, що Ворог втратив десятки солдатів: окупанти напали на спостережний пункт ЗСУ, але отримали відсіч.