Сотні могил з жертвами окупантів з'явилися тільки в одному Сєвєродонецьку.

У Сєвєродонецьку Луганської області з’явилося нове кладовище з жертвами російських окупантів. Фото показав голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, та закликав жителів регіону евакуюватися, щоб зберегти свої життя.

«В нашому обласному центрі нове кладовище, за 52 дні війни - більше 400 могил», - йдеться в повідомленні.

За даними голови ОВА, в місті досі залишаються близько 20 тисяч мешканців, до 24 лютого було 130.

Місцевих жителів закликають евакуюватися до безпечних регіонів України, щоб вижити, і не стати рабською силою росіян.

«Наші збройні сили впевнено тримають оборону, але все ж таки не ставайте потенційними заручниками росіян. Убережіть себе – безкоштовні автобуси чекають на вас», - зазначив Гайдай.

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