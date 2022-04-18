Перед трагедией друзья весело переговаривались о том, как ударили по оккупантам.

Под Киевом в бою с оккупантами погиб весь экипаж вертолета. Это произошло 28 февраля 2022 года. Об этом в Facebook написал Василий Мулик, побратим погибшего летчика Александра Григорьева "Шумахера".

"Мы близкие друзья. Больше, чем друзья. Я крестил его сына, он крестил мою дочь. Шумахер – профи. Наивысшей пробы профессионал. Талант. Инструктор. Он – один из очень немногих украинских вертолетчиков, кто выполнял посадку в кратер вулкана Ньямлагира", – написал Мулик.

Он знал Григорьева 22 года, они прошли вместе немало испытаний, в частности, воевали с россией во время АТО и ООС, а также с первого дня вторжения вместе давали отпор оккупантам.

Перед трагедией друзья весело переговаривались о том, как ударили по оккупантам, однако через три минуты Александр Григорьев исчез из эфира навсегда.

Больше месяца та территория, где упал вертолет, была под оккупацией. Только когда Вооруженные силы Украины освободили Киевщину от врага, появилась возможность разыскать экипаж.

Вместе с Александром жизнь за Украину в тот день отдали летчик-штурман Василий Гнатюк, который только за три месяца до того получил первое офицерское звание, и бортовой авиационный техник Дмитрий Нестерук, окончивший ХНУ Воздушных сил в 2019 году.

В субботу, 16 апреля, всех троих Героев похоронили в Бродах на Львовщине: "Все трое – рядом. Экипаж. Навсегда. Вечного полета", – добавил Мулик.

Напомним, российские ракеты ударили по Одесчине: жертвой оккупантов стал 27-летний мужчина.

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