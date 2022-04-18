Под Киевом в бою с оккупантами погиб весь экипаж вертолета. Это произошло 28 февраля 2022 года. Об этом в Facebook написал Василий Мулик, побратим погибшего летчика Александра Григорьева "Шумахера".
"Мы близкие друзья. Больше, чем друзья. Я крестил его сына, он крестил мою дочь. Шумахер – профи. Наивысшей пробы профессионал. Талант. Инструктор. Он – один из очень немногих украинских вертолетчиков, кто выполнял посадку в кратер вулкана Ньямлагира", – написал Мулик.
Он знал Григорьева 22 года, они прошли вместе немало испытаний, в частности, воевали с россией во время АТО и ООС, а также с первого дня вторжения вместе давали отпор оккупантам.
Перед трагедией друзья весело переговаривались о том, как ударили по оккупантам, однако через три минуты Александр Григорьев исчез из эфира навсегда.
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Больше месяца та территория, где упал вертолет, была под оккупацией. Только когда Вооруженные силы Украины освободили Киевщину от врага, появилась возможность разыскать экипаж.
Вместе с Александром жизнь за Украину в тот день отдали летчик-штурман Василий Гнатюк, который только за три месяца до того получил первое офицерское звание, и бортовой авиационный техник Дмитрий Нестерук, окончивший ХНУ Воздушных сил в 2019 году.
В субботу, 16 апреля, всех троих Героев похоронили в Бродах на Львовщине: "Все трое – рядом. Экипаж. Навсегда. Вечного полета", – добавил Мулик.
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