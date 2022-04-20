Росія застосовує проти України ракети, які отримала від нашої країни за умовами Будапештського меморандуму. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович під час національного телемарафону.

За словами Арестовича, таких ракет у росії достатньо, щоб завдавати ударів до кінця війни.

"Вони б'ють ракетами повітряного базування, які зокрема Україна передала їм за результатами Будапештського меморандуму. У цьому велика іронія полягає. І таких ракет у них ще сотні. Зважаючи, що в ракетному залпі зазвичай у них 5-12 ракет, не більше, ми можемо порахувати, скільки ракет в них залишилось ще", - розповів радник голови ОП.

Як відомо, Будапештський меморандум - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України.

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