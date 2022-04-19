До цього у СБУ була інформація про можливе бомбардування, в мережі була представлена перехоплена розмова одного з окупантів.

Російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі Азовсталі, в якій переховувалися мирні жителі і діти. Про це сьогодні, 19-го квітня, в Facebook повідомив бізнесмен Сергій Тарута.

Очевидці підтверджують потужний вибух у Маріуполі, який було чутно за 100 км від міста.

"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 осіб – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховалися маріупольці з дітьми. Тому що в знищеному місті ховатися більше ніде!!"- повідомляє Тарута.

Він розповідає, що до цього у СБУ була інформація про можливе бомбардування, в мережі була представлена перехоплена розмова одного з російських орків, в якому говорилося, що на «Азовсталь» будуть скидати тритонні бомби.

Після цього радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував інформацію бізнесмена Тарути про те, що в лікарні через попадання бомби під завалами 300 осіб.

"Маріуполь, зокрема зона Азовсталі під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо Азовсталі вже давно ніхто не ховається, особливо в зруйнованій до цього будівлі лікарні".

Також стало відомо, на Ізюмському напрямку ворог застосував снаряди із забороненою хімічною речовиною.

"Пройшла інформація за певними джерелами, про те, що на Ізюмському напрямку ворог застосував снаряди із забороненою хімічною речовиною. Але для ворога немає ніяких обмежень. Така інформація від бійців, які після обстрілу мали певні ознаки хімічного впливу. Були блювотні рефлекси, навіть кров'ю, хтось був у запамороченні, хто отримав опіки обличчя", - повідомив Корсунов.

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