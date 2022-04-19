Політичне керівництво рф жене свої війська на смерть для того, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської та Донецької області і продати російському суспільству цей «успіх» як головну мету війни.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович пояснив дії окупантів, та спрогнозував, чого чекати від ситуації на Донбасі.

«Головна новина на сьогодні – це те, що противник розпочав активну фазу наступу на сході України з намаганням оточити наші війська в районі Ізюма і на південь на Волноваху. Для цього він наносить відволікаючі удари, тобто діє в районі Харкова, діє в районі Гуляйполя, і продовжує намагатися взяти місто Маріуполь, що йому не вдається. Головні зусилля він зосереджує на просування від міста Ізюм і на оточення міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, що також йому не вдається», - повідомив радник голови ОП.

Арестович зазначив, що після провалу першої фази війни ворог змінив тактику.

«Ворог діє за класичною схемою військового мистецтва. Оці всі кавалерійські наскоки, які були на початку війни, вони привели його до втрат і поразки під Києвом, Сумами і Черніговом. І зараз він зосереджує зусилля на тому, щоб обережно прощупувати нашу оборону, а потім, якщо знаходить слабке місце, зосереджувати там зусилля. Саме це вони намагалися зробити сьогодні вночі, але у них не вийшло. Жодна спробу просунутися не вдалася, незважаючи на їхні спроби наносити численні артилерійські авіаційні удари по наших захисниках», - наголосив радник голови ОП.

Арестович переконаний, що плани окупантів приречені на провал: «ЗСУ працюють вправно. Треба розуміти, що найбільш боєздатне угруповання зосереджене як раз на напрямку російського наступу. І намагання політичного керівництва росії, яке жене свої війська на смерть для того, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської і Донецької області і продати російському суспільству цей «успіх» як головну мету війни - провалиться. Наші війська не дадуть зробити цього. Політичне керівництво і вище військове керівництво вправно керує операцією, керує за розвитком обстановки і вживає необхідних заходів».

«Хвилюватися нема за що», - наголосив радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, Арестович розповів про наступний етап війни

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