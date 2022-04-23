Як пише Politeka.net, 12 квітня був затриманий Віктор Медведчук, який втік з-під домашнього арешту ще на початку війни. Голова забороненої партії "ОПЗЖ" під час упіймання був у камуфляжі ЗС України. Заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко прокоментував можливість позбавити мандата Медведчука, передає "Українська правда".

"Мабуть, на жаль, він народний депутат.

Я не думаю, що це хороший момент, коли людина, у якої інший статус процесуальний – підозрюваного в держзраді, залишається бути народним депутатом. Але у нас немає конституційних підстав відібрати мандат, якщо людина тільки під слідством. Потрібно вирок суду. Я думаю, що він буде, і всі це розуміють", - сказав Корнієнко.

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