Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну. Про це свідчить переписка командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині, опублікована СБУ.

«Мои тоже стали бояться очень. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку», – скаржиться окупант.

У голосових повідомленнях він детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений «новим поповненням».

«Тут все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, бл*дь, паникеров», – розповідає він.

Зрештою, зізнається, що такі ж настрої і в офіцерів. Тому живе мріями про повернення додому.

«Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтоб много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется» – розповідає росіянин.

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