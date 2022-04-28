ОДА допоможе мешканцям та виділить гроші на частину робіт з обласного бюджету.

Російські балістичні ракети "Іскандер" зруйнували Кременчуцьку ТЕЦ. Про це стало відомо з фотозвіту, представленого Дмитром Луніним, головою Полтавської ОДА.

Незабаром там розберуть завали і зроблять висновки про руйнування. Попередньо відомо, що через війну майже 180 тисяч жителів громади можуть залишитися без тепла і гарячої води на наступний опалювальний сезон.

Нагадаємо, удар був нанесений 24-го квітня, в результаті чого зруйнована Кременчуцька ТЕЦ.

ОДА допоможе мешканцям та виділить гроші на частину робіт з обласного бюджету.

"Також ми звернемося до офісу Президента, Уряду та міжнародних партнерів, щоб допомогли вирішити цю проблему» – зазначив голова ОВА.

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