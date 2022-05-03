Окупанти планують включити окуповані території півдня України до складу анексованого Криму. Крім того оприлюднені нові терміни так званої «спецоперації».

Так згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх у російський економічний простір.

Про розробку відповідного плану з терміном не менше 2030 року було оголошено 1 травня радником так званого «глави» Криму з інформаційної політики Олегом Крючковим, - зазначають у розвідці.

Водночас окупаційний режим намагається переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над зайнятими територіями. Так, 1 травня в Генічеську новопризначеним «головою міськради» Андрієм Клочком організовано урочисте підняття прапора РФ. Втім, як зазначають в українській розвідці, містяни проігнорували рашистське «свято».

Крім того, ряд приватних підприємств Ростовської області отримав замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку установ, які отримають нові «атрибути», входять навчальні заклади, лікарні, поліція, РАГСи та адміністративні установи. І це не дивлячись на те, що більшість з них зараз повністю зруйновані російськими військами.

"На замовлених штампах і печатках міститься напис: "Росія, Республіка Донбас, Маріуполь, військово-цивільна адміністрація". Рашисти анонсували, що в червні подібні штампи і печатки будуть проводитися для окупованого Херсона», - повідомили в ГРУ Міноборони.

Що ж стосується термінів так званої "спецоперації", то, за даними української розвідки, серед військових армії окупанта поширюється інформація, що термін визначено до вересня 2022 року.

Нагадаємо, рух опору набирає обертів на окупованих територіях.

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