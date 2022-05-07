Радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі Марка Фейгіна розповів, що українські військові вже активно використовують озброєння з поставок країн-партнерів. Зокрема, експерт зазначає, що українські війська застосовують британські ракети Brimstone в Ізюмському напрямку.
"Це протикорабельна ракета, але її можна використовувати і для ураження наземних цілей. Brimstone вже активно використовують наші війська", - сказав Арестович.
Крім того, він додав, що Збройні Сили України починають застосовувати на передовій американські гаубиці.
Зазначимо, раніше Олексій Арестович повідомив, які втрати вже несуть російські окупанти в Україні. А також припустив, скільки ще має загинути загарбників, щоб у росії почали розуміти, що відбувається.
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Так, за словами Арестовича, коли число втрат російських солдатів почне наближатися до позначки в 80 тисяч, тоді в рф почнуть сприймати, що відбувається. "25 000. За одними з довоєнних розрахунків криза сприйняття втрат в РФ почнеться після 80 000 загиблих. Ще працювати і працювати", - написав радник.
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