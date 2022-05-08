По Кримському мосту буде завдано удару, це тільки питання часу.

Про це заявити радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він стверджує, що рішення вже прийнято: ЗСУ зруйнують міст, що з'єднує тимчасово окупований Крим з Росією.

"Можу сказати одну річ: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це станеться", - заявив Андрусів.

За словами Андрусіва, це відбудеться як тільки в України з'явиться відповідна можливість. Радник глав МВС пояснив, що зараз проблема полягає в тому, що відповідна для цього завдання зброя знаходиться від моста занадто далеко.

"У нас для цього поки немає такої зброї. Точніше є, але нам потрібно набагато ближче просунутися до узбережжя Азовського моря", - зазначив радник глави МВС.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли піднімається тема можливого знищення Кримського моста. Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що Україна зробить це при першій же можливості

Тим часом в мережі з'явився прямий ефір під назвою: "Зворотний відлік. Коли завалиться Кримський міст"» Час на ньому вже закінчується.

Зараз російські окупанти використовують Кримський міст для перекидання своїх військ і техніку на територію окупованого Криму, а звідти – на південь України.

Нагадаємо, окупанти завдали серію ракетних ударів по Одесі.

Як повідомляла Politeka, окупанти готуються до штурму відразу на декількох напрямках.

Також Politeka писала, що окупанти втратили свою техніку без бою, не доїхавши до місця призначення.