Про це, як пише Politeka.net, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щильність обстрілів. З урахуванням інформації, що ми отримували з фільтраційного табору у Безимянне, інформаційних джерел України та самим характером джерела повідомлення про «вийшли з білим прапором» наполягаєм на черговому фейку. Не новина. Якщо «довіряти» джерелам окупантів, то вони вже тричі брали всіх в полон в Маріуполі», - запевнив Андрющенко.
Додамо, що раніше РосЗМІ почали повідомляти про те, що нібито група українських військових вийшла з підвалів Азовсталі з білими прапорами.
Додамо також, що Андрющенко повідомив про маріупольців, які розповідають про нетиповий для мирного життя рівень смертності.
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«Багато людей середнього віку помирає. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил у дворах одразу виникають нові. Сумний потік смерті не спадає. Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації. Нервові зриви, відстуність медичного сервісу, антісанітарія та знищений імунитет через голод - чотири вершника Апокаліпсису в Маріуполі», - повідомив Андрющенко, додавши, що тільки загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України здатні врятувати маріупольських заручників росії.
Нагадаємо, в Маріуполі загинуло подружжя "Азовців" - іх маленький син залишився сиротою.
Також повідомлялося, що готується масштабна операція з деблокади Маріуполя.
Крім того Politeka.net писала, що окупанти вдарили по "Азовсталі" забороненими снарядами.