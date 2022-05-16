Росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів «Азовсталі». Всі наземні операції ведуться ворогом виключно на периметрі заводу.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щильність обстрілів. З урахуванням інформації, що ми отримували з фільтраційного табору у Безимянне, інформаційних джерел України та самим характером джерела повідомлення про «вийшли з білим прапором» наполягаєм на черговому фейку. Не новина. Якщо «довіряти» джерелам окупантів, то вони вже тричі брали всіх в полон в Маріуполі», - запевнив Андрющенко.

Додамо, що раніше РосЗМІ почали повідомляти про те, що нібито група українських військових вийшла з підвалів Азовсталі з білими прапорами.

Додамо також, що Андрющенко повідомив про маріупольців, які розповідають про нетиповий для мирного життя рівень смертності.

«Багато людей середнього віку помирає. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил у дворах одразу виникають нові. Сумний потік смерті не спадає. Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації. Нервові зриви, відстуність медичного сервісу, антісанітарія та знищений імунитет через голод - чотири вершника Апокаліпсису в Маріуполі», - повідомив Андрющенко, додавши, що тільки загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України здатні врятувати маріупольських заручників росії.

Нагадаємо, в Маріуполі загинуло подружжя "Азовців" - іх маленький син залишився сиротою.

Також повідомлялося, що готується масштабна операція з деблокади Маріуполя.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти вдарили по "Азовсталі" забороненими снарядами.