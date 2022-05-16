У сучасної Німеччини склалися дуже болючі і несправедливі стереотипи про Україну.

Про це заявив український історик Андрій Портнов.

"На жаль, дотепер в уяві пересічного, навіть добре усвіченого німця, Україна практично немає або має дуже мало того, що я називаю культурно-політичною суб'єктністю. Тобто усвідомлення того, що це абсолютна окрема, самостійна, повноцінна культура, мова, держава і історія.

В Німеччині дуже сильний стереотип, що Україна частина росії. Він історично закорінений. Другий стереотип, який поширювався усі ці роки, це ототожнення Україїни з націоналізмом, причому у негативному ключі.

Що дуже цікаво, що цей стереотип тотального націоналізму він співіснує зі стереотипом того що "повноцінної нації там ще немає". Так казав покійний екс-канцлер Гельмут Шмідт, так казало чимало істориків і до цього дня такі заяви були у різному виконанні.

Націоналізм, у якого немає нації... Все це досить небезпечні речі. Тому що вони ніби підкидають таку думку, яку сказав путін у своїх жахливих промовах, що нібито "Україна - це продукт дуже новий, ленінської політики, а потім продукт розпаду радянського союзу".

І в свої лекціях я пояснюю, що це, м'яко кажучи, не так. Україна - це не продукт розпаду СРСР, і навіть не продукт ленінської політики. Вона існувала значно раніше. Німецкі переклади Тараса Шевченка існували задовго до лєніна. Але це якось забулося.

Проблема прийняття України в німецькому суспільстві - проблема максимального доведення того, що Україна є повноцінною культурою з власною історією, діячами і проектами. Зараз ми тільки на початковому етапі", - каже історик.

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