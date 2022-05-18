Російські окупанти намагаються приховати кількість жертв серед місцевого населення, яких самі ж і знищили.

Російські окупанти в Маріуполі продовжують робити все для приховування злочинів. Як виявилося, в місті не допускають місцевих жителів до розбору завалів в розбомбленому пологовому будинку і драмтеатрі, щоб вони не бачили реальну кількість загиблих. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, МНС так званої ДНР посилаючись на звіти МСЧ Росії, що працює в Маріуполі, оприлюднить дані про загиблих в драматичному театрі. Їх виявилося 12.

"12 осіб за даними "ДНР" загинули в драматичному театрі. Навіть за мінімальним сценарієм там загинули понад 300. Де поділися тіла інших - ми теж розуміємо. Приховано під номерами в безіменних братських могилах Мангуша. Лють. Просто Лють", - написав Андрющенко.

Зазначимо, раніше ми писали, що мер Маріуполя закликав жителів не вірити в обіцянки окупантів про компенсацію за зруйноване житло і не повертатися в місто. За словами мера, фактично немає заборони на в'їзд в місто, проте вибратися звідти буде вкрай складно.

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