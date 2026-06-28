Саме так виглядає прогноз погоди на тиждень з 29 червня по 5 липня в Дніпрі у розрізі синоптичних змін над Придніпров’ям.

Прогноз погоди на тиждень з 29 червня по 5 липня в Дніпрі свідчить про те, що в місті збережеться контрастний літній характер атмосфери з чергуванням сильної спеки, коротких стабільних періодів і локальних опадів різної інтенсивності, повідомляє Politeka.

Початок періоду відзначиться максимально високими температурними значеннями. 29 червня повітря прогріється до +35°, при цьому зранку ще можливі залишки хмарності, яка швидко розсіється. Опадів не прогнозується, а денний прогрів буде інтенсивним. 30 числа ситуація залишиться спокійною: переважно ясне небо та стабільний тепловий фон до +35…+36° у пікові години.

З 1 липня збережеться тепла погода, однак із поступовим збільшенням вологості. Протягом доби переважатиме сонячна активність, хоча в другій половині можуть з’являтися окремі хмарні утворення. 2 липня стане відносно рівним за умовами — ясність і сухість домінуватимуть, а температура утримається біля +32°.

3 липня принесе зміну синоптичної картини. У першій половині ще спостерігатиметься світлий період, проте після обіду хмарність швидко посилиться. Очікується дощ, який триватиме до вечора, супроводжуючись зниженням комфортності повітря.

4 числа над регіоном утримається щільна хмарна маса. Протягом дня прогнозується опадова активність, найбільш помітна в денні години. До вечора інтенсивність поступово зменшиться, але небо залишиться закритим.

Завершальний етап — 5 липня — пройде під впливом нестійких повітряних потоків. Ранок ще виглядатиме відносно спокійним, однак ближче до другої половини доби знову зросте ймовірність опадів, які можуть посилитися у вечірній час.

У підсумку цей тиждень демонструє типову літню динаміку: від екстремального тепла на старті до більш вологої та мінливої фази наприкінці. Саме так виглядає прогноз погоди на тиждень з 29 червня по 5 липня в Дніпрі у розрізі синоптичних змін над Придніпров’ям.

Джерело: sinoptik

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