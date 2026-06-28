Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 29 червня по 5 липня триватимуть через планові та профілактичні роботи.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 29 червня по 5 липня передбачають тимчасові знеструмлення, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 29 червня по 5 липня триватимуть через планові та профілактичні роботи. Як зазначають енергетики, такі заходи проводяться в межах планового технічного обслуговування електрообладнання. Вони необхідні для своєчасного оновлення мереж, заміни зношених елементів, підвищення надійності електропостачання та зменшення ризику аварійних відключень у період максимального навантаження.

За даними пресслужби «Кіровоградобленерго», 29.06.2026 року з 09:00–19:00 години в населеному пункті Олександрія триватиме плановий ремонт. Саме через це вимкнуть електрику за такими адресами:

Айвазовського: 50А

Весняна: 51, 53, 55, 57

Володимирська: 55, 57, 57А, 109, 111, 113, 115, 119, 121-123, 125, 127, 129, 129А, 131-132, 134, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158

Гетьмана Мазепи: 21, 29, 31, 33, 35

Євгена Коновальця: 8

Івана Піддубного: 2, 27, 29

Михайла Бачинського: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21-30, 32

Михайла Грушевського: 18

Олександра Олеся пров.: 2, 4, 6, 17, 19, 21, 23

Садова: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37, 37А, 39, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56А, 58, 62

Соборний просп.: 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 123

30.06.2026 року з 09:00–17:00 години в селі Букарка вводяться графіки відключення світла. Обмеження будуть тривати тільки на наступних вулицях:

Миру: 1-12, 14-16, 18-19, 21А, 23-24, 26-29, 34, 41-42, 44, 46А, 47, 51-59, 61, 64-67, 74-75, 81, 83-85, 87

Молодіжна: 1-7, 9-13, 15-18, 21

Набережна: 1, 1А, 3, 5, 5А, 7, 9, 12-15

Остапенка: 1-11, 11А, 12-14, 16, 19-21, 24-26, 30

Перемоги: 9, 14

Садова: 3

Степова: 6, 8

01.07.2026 року планові роботи триватимуть у селищі Красносілля. З 09:00–17:00 години електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Велика: 2-4, 6-7, 10-14, 16-20, 21А, 23-25, 27, 32, 34-35, 37А, 39-40, 44, 47, 49, 53, 56-57, 60-62, 64, 68А, 69-70, 74, 76, 78, 80, 82

Вишневий пров.: 1, 3, 5

Дружби пров.: 1-3, 5-7, 10-14

Лесі Українки: 3-5

Лісова: 4-5

Миру: 3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25

Молодіжна: 1-6, 7А

Нижча: 1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72

Нова: 3-5, 10, 12, 14, 14А, 15-16, 20, 22, 29-30, 32

Паркова: 1-2, 4-6, 8, 10-14, 16-17, 21, 25, 37, 49, 55

Перемоги: 1-2, 4-6, 7А, 8-10, 12, 14, 17-18, 20-21, 31-32, 36, 40, 42, 50, 54

Поштова: 2, 4-6, 13, 25А, 29

Садова: 1-2, 4-6, 11-12, 16-21, 24-27, 32-36

Тернова: 1-2, 4, 6А, 7-8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Тімірязєва пров.: 6

Травнева: 2-3, 5, 9, 11-12, 16, 20-21

Тясминська: 7, 13, 15-16, 18-19, 21, 23-24, 26, 28, 34, 40

Тясминський пров.: 5, 10

Хутірська: 1

Центральна: 2-4, 4А, 5, 7-10, 16, 18-19, 21, 23, 25-31, 34-35, 37, 39, 41-44, 47, 49-50, 52-55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 97, 99

Черкаська: 1-4, 7, 10-11, 14-15, 19, 21, 33, 38-39, 41, 45-47, 50, 55, 58-60, 63-64, 69, 79

Чигиринська: 1, 4-11, 13, 16, 18, 21-22, 24, 26-27, 30, 33, 35, 38-39, 39А, 40-41, 43-44, 46-47

Шевченка: 5-6, 8, 10, 12-13, 15-16, 20, 22, 26

Шкільна: 4-5, 7-9, 11

Яблунева: 1-2, 7, 10-11, 13, 18, 22-23, 28, 30

02.07.2026 року масштабні ремонтні роботи продовжаться у селі Приютівка. Відключення електроенергії діятимуть упродовж дня та охоплять значну кількість домоволодінь. Тимчасові обмеження заплановані на вулицях:

1-го Травня: 1-2, 4-9, 11, 13-15, 17-24, 26, 26А, 27-32, 34-47, 49-55, 57

Весняна: 1-9, 11

Вільна: 1-5, 7-14, 16, 18, 20

Вільний пров.: 1, 3А, 5

Дружби просп.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Зелена: 1-5, 7-8, 10

Квітнева: 1-4, 6-10, 12-14, 15Б, 16-17, 17А, 18-25, 28

Козацька: 2, 4, 6, 26, 28

Козацький пров.: 2-3, 5, 7, 9, 11

Тітова: 1-6, 8, 10, 14

Шкільна: 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32.

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