У застосунку та на порталі Дія відтепер можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Сервіс державних послуг «Дія». Послуга працює у декілька кліків.

Послугою можуть скористатися українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну, або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.

Для цього потрібно: у застосунку вибрати меню Послуги та пункт Допомога по безробіттю, на порталі — послугу з отримання статусу безробітного.

Далі необхідно підтвердити, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання. Після підтвердження даних вибрати місто та центр зайнятості, у якому хочете отримати статус,

«За необхідності залиште свої паспортні та контактні дані, виберіть періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку буде нараховуватися допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку», - повідомили у «Дія», порадивши уважно перевірити заяву перед підтвердженням.

Після цього можна буде очікувати, коли працівники центру зайнятості оброблять заявку.

«Ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку», - попередили в «Дія».

Нагадаємо, водночас стало відомо про виплати прямо на вокзалі: українці тепер можуть отримати грошову допомогу через Укрзалізницю та Укрпошту.

Також повідомлялось, що Рада готується забирати авто українців на потреби ЗСУ - кому загрожує залишитися без транспорту.

Крім того у Верховній Раді попередили про погіршення ситуації із курсом валют.