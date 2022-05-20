Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Сервіс державних послуг «Дія». Послуга працює у декілька кліків.
Послугою можуть скористатися українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну, або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.
Для цього потрібно: у застосунку вибрати меню Послуги та пункт Допомога по безробіттю, на порталі — послугу з отримання статусу безробітного.
Далі необхідно підтвердити, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання. Після підтвердження даних вибрати місто та центр зайнятості, у якому хочете отримати статус,
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«За необхідності залиште свої паспортні та контактні дані, виберіть періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку буде нараховуватися допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку», - повідомили у «Дія», порадивши уважно перевірити заяву перед підтвердженням.
Після цього можна буде очікувати, коли працівники центру зайнятості оброблять заявку.
«Ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку», - попередили в «Дія».
Нагадаємо, водночас стало відомо про виплати прямо на вокзалі: українці тепер можуть отримати грошову допомогу через Укрзалізницю та Укрпошту.
Також повідомлялось, що Рада готується забирати авто українців на потреби ЗСУ - кому загрожує залишитися без транспорту.
Крім того у Верховній Раді попередили про погіршення ситуації із курсом валют.