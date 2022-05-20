Глава держави впевнений, що такий літак необхідний Україні, як символ і як частина іміджу.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв українцям, що у нас буде нова "Мрія". Будівництво нового літака подібних характеристик обійдеться приблизно в 800 мільйонів доларів, однак, його необхідно побудувати. Про це глава держави розповів під час онлайн-зустрічі зі студентами.

"Ми хотіли побудувати його, нам потрібно було $800 млн.Я звертався до президента Туреччини з пропозицією побудувати другу "Мрію" але грошей ми не знайшли. Але в цьому випадку це питання не грошей, це питання амбіцій. Це питання іміджу нашої держави і всіх прекрасних професійних льотчиків, загиблих на цій війні", - сказав Зеленський.

Президент додав, що новий літак присвятять пам'яті всіх загиблих на війні українських пілотів.

"Скільки вони зробили, сьогодні вже можна сказати, скільки вони зберегли життів людей, що залишилися в Маріуполі, особливо на "Азовсталі". Скільки льотчиків віддали своє життя, щоб привезти туди все, починаючи зі зброї і закінчуючи водою. І скількох поранених вони звідти забрали. Велика кількість цих людей героїчно загинули", - сказав президент.

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