Колишній військовополонений, український захисник і учасник бойових дій Володимир Фомицький зміг виграти суд проти рф. Стало відомо, що позов бійця задовольнив районний суд Кривого Рогу. Про це поінформувала "Радіо Свобода".
Суд вирішив стягнути з РФ і акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (колишній Ощадбанк) на користь українського захисника один мільйон гривень компенсації моральної шкоди.
Відомо, що рішення вже набуло чинності, Фомицький отримав відповідний документ, а термін апеляції закінчився.
Адвокат бійця Дмитро Чернеш розповів, що судовий розгляд тривав майже два роки.
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«Будемо реалізовувати рішення суду на практиці. Виконавчі органи повинні забезпечити виконання цього рішення, де б ці гроші не лежали, навіть по світу. Механізмів цілком достатньо. Тепер тому ж шляху може йти будь-який громадянин України, який постраждав від агресії Росії», – сказав адвокат.
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