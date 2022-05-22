Російські окупанти можуть готуватися до наступу на південь України, щоб захопити північну частину Херсонської області для просування на Запоріжжя. Про це йдеться в звіт Американського Інституту вивчення війни.
Стало відомо зі звіту, зараз вже спостерігається висока концентрація російських військ в інженерному, південніше Гуляйполя. Це може свідчити про те, що російські війська потенційно готуються до продовження наступу в напрямку Гуляйполя.
Зараз окупанти зайнялися перекриттям українських наземних комунікацій між Сєвєродонецьком і Лисичанськом через річку Сіверський Донецьк.
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Інформацію в Маріуполі з достовірних джерел отримати фактично неможливо через необхідність росіян зміцнити окупаційний контроль над містом.
Також з'явилася інформація, що окупанти посилюють своє угруповання навколо Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню ЗСУ до міжнародного кордону.
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