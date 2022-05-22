Зараз окупанти зайнялися перекриттям українських наземних комунікацій між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.

Російські окупанти можуть готуватися до наступу на південь України, щоб захопити північну частину Херсонської області для просування на Запоріжжя. Про це йдеться в звіт Американського Інституту вивчення війни.

Стало відомо зі звіту, зараз вже спостерігається висока концентрація російських військ в інженерному, південніше Гуляйполя. Це може свідчити про те, що російські війська потенційно готуються до продовження наступу в напрямку Гуляйполя.

Зараз окупанти зайнялися перекриттям українських наземних комунікацій між Сєвєродонецьком і Лисичанськом через річку Сіверський Донецьк.

Інформацію в Маріуполі з достовірних джерел отримати фактично неможливо через необхідність росіян зміцнити окупаційний контроль над містом.

Також з'явилася інформація, що окупанти посилюють своє угруповання навколо Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню ЗСУ до міжнародного кордону.

Росіяни зіткнулися з критичною нестачею особового складу, і змушені шукати будь-які виходи з ситуації, що склалася. Про це розповівши спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, в хваленій російській морській піхоті зіткнулися з проблемами. Також, морських піхотинців у вражин не вистачає. Вони вже починають знімати з інших кораблів інші спеціальності. Кажуть, що дійшли навіть до начальників гальюнів і так званих коків», - розповів Братчук.

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