РФ розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту.

Єдина діюча в Росії рота машин підтримки танків БМП-Т "Термінатор", була перекинута на Сєвєродонецьке напрямок для подальшого наступу на Донбас. Про це говоривши у звіті британській розвідці, представленій в Твіттер.

Згідно з даними розвідки, до атаки причетне центральне угруповання військ( CGF), яке є єдиним формуванням, що виставило цю техніку. Також відомо, дане угруповання раніше зазнало великих втрат, не зумівши прорватися для захоплення Києва.

Нагадаємо, рф розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, що використовувалися під час Афганської і Чеченської воєн.

А напрямок Сєвєродонецька, де планують наступати окупанти, є одним з безпосередніх тактичних пріоритетів Росії. Проте, навіть при наявності максимум десяти "Термінаторів" вони навряд чи матимуть істотний вплив.

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