Відомий на всю Україну глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім знову порадував новим відео, яке з'явилося в його телеграм-каналі. У ролику він розповів про київських волонтерів, які приїхали в Миколаїв і привезли багато допомоги для жителів і військових.

Також Віталій Кім похвалився, що йому перепали "презенти" від волонтерів у вигляді солодощів, і тепер він задоволений йде до себе.

"Добрий день, ми з України! Щойно хлопці приїхали з фонду з Києва. Багато привезли "швидкої допомоги" для наших. Он вони там стоять. Для нашого міста, області, військових. Такі позитивні, навіть мене зарядили. Йду задоволений з тортиками назад. Всім добра!",- розповів Кім у відео.

Відмітимо, раніше глава Миколаєва показав, як готує собі сніданок, чим просто розтопив серця українських жінок. Вони із захопленням коментували його відео словами: "Дівчата, він ще й готує!". У ролику Віталій Кім показав, як готує макарони, з ковбаскою, яйцями і сиром.

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