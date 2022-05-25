Про це повідомляє "Укрзалізниця". Як відомо, зараз громадяни України, які виїхали до Польщі через війну, можуть отримувати безкоштовні квитки для поїздок на поїздах в межах Польщі.

Однак, з першого дня літа ці можливості будуть обмежені. Тепер безкоштовним для пасажирів з України залишиться проїзд тільки в міста Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав, Жешув - а також з них.

Їздити безкоштовно в поїздах другого класу TLK і IC, як і раніше, можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, і належать до наступних груп:

діти до 18 років;

жінка;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Для безкоштовного проїзду українці повинні пред'явити в касі український закордонний паспорт або проїзний документ від «Укрзалізниці» на поїзд до Польщі. Також можна пред'явити повідомлення про присвоєння номера PESEL (національний ідентифікаційний номер, який використовується в Польщі) разом з будь-яким іншим документом, що засвідчує особу.

Особи з інвалідністю також повинні пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність. Можна використовувати і українські.

Нагадаємо, правила перетину кордону України змінилися.

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