На це в ефірі Фейгін Live звернув увагу радник глави офісу Президента Олексій Арестович, передрікаючи Україні важкий період.

"Цей місяць буде вкрай важким, цей місяць міг би бути не таким або не тривати місяць, якби наші улюблені західні союзники швидше дали нам озброєння", - заявив Арестович.

Також представник ОП звернувся до американців, додавши, що він знає, що вони його дивляться:

"Де реактивні системи залпового вогню типу MLRS? Чому наша піхота кров'ю повинна зупиняти все це і ловити снаряди. У вас (MLRS – ред.) вони є в кількості двох тисяч штук. Не хочете з нами поділитися трохи і підтримати вашого ж міністра оборони, який розповідає, що «ми повинні перемогти», «кривавий диктаторський режим не повинен мати шанси» та інше».

Арестович підкреслив, що розмов ведеться багато, але MLRS він поки не бачить «і близько».

Додамо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Давосі заявив, що без РСЗВ MLRS Україна не зможе звільнити Херсон, а ситуація на Донбасі ще більше погіршиться

"Якщо ми не отримаємо реактивні системи залпового вогню якомога швидше, ситуація на Донбасі стане ще гіршою, ніж вона є зараз. Я не хочу, щоб у всіх було відчуття, що все більш-менш добре з війною. Ситуація на Донбасі є надзвичайно поганою. Деякі села вже не існують фізично, оскільки вони в руїнах. Якщо ми не отримаємо реактивні системи залпового вогню, ми не зможемо звільнити Херсон, і є люди, які чекають звільнення. Ми не можемо дозволити, щоб Росія залишалася в Херсоні. Оскільки якщо вони залишаться, вони будуть мати стратегічну позицію створювати загрозу центральній Україні, але також південно-західній Україні в напрямку Одеси, і вони продовжать красти наше зерно", - пояснив Кулеба.

Про необхідність цих систем говорив і радник глави ОП, член української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк. За його словами, Україна сама деблокує Чорне море, якщо отримає систему MLRS.

"Нам потрібно отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО і боєприпаси. Ми досі чекаємо MLRS", - заявили в ОП.

MLRS - це американська реактивна система залпового вогню, зона ваги до 300 км, може знищувати ствольну і реактивну артилерії противника, засоби протиповітряної оборони, вантажні автомобілі, бронетранспортери, мобільні і стаціонарні командні пункти і багато іншого.

Нагадавши, окупанти готують третю лінію оборони на окупованому півдні України.

Також повідомлялося, що ситуація на фронті вкрай важка.

Крім того Politeka.net писала, що Зеленський поставив на місце шанувальників "поступок Путіну".