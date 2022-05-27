У Пенсійному фонді України поінформували щодо виплат за травень.

Як пише Politeka.net з посиланням на прес-службу ПФУ, фінансування пенсій за травень завершено 25 травня.

На пенсійні виплати спрямовано 48,7 млрд.грн., в т.ч. 10,6 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 38,1 млрд грн – через уповноважені банки.

"Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 25 травня доставлено 86,41% профінансованої суми за травень", - повідомили в ПФУ.

Також у Пенсійному фонді уточнили, що в травні надано 632,2 тис.пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, в тому числі 26 травня – 35,0 тисяч.

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